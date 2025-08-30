Андрій Парубій - у Львівській ОВА підтвердили вбивство політика

Андрій Парубій. Фото: Facebook Андрія Парубія

У Львівській ОВА зазначили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram у суботу, 30 серпня.

Пост Козицького. Фото: скриншот

Що відомо про вбивство Парубія

"На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби", — написав він.

Козицький додав, що потерпілий помер до приїзду медиків.

"Щирі співчуття родині загиблого", — додав він.

Нагадаємо, що наразі поліція встановлює обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові. Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Подія трапилася у Франківському районі.

Після цього поліція показала перше фото з місця події.