Вбивство політика у Львові — перші фото з місця події

Вбивство політика у Львові — перші фото з місця події

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 12:38
Перші фото з місця вбивства політика у Львові
Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція/Telegram

У Львові, 30 серпня, вбили громадського та політичного діяча. В мережі з'явилися перші фото з місця інциденту.

Про це інформують Новини.LIVE.

Вбивство політичного діяча у Львові — перші фото

Сьогодні, 30 серпня, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Як згодом повідомив Президент України Володимир Зеленський, мовиться про  Андрія Парубія.

Наступні фото містять чутливий контент, 18+.

Вбивство політика у Львові
Місце вбивства політичного діяча у Львові. Фото: Telegram-канали
Вбивство політика у Львові
Місце вбивства політичного діяча у Львові. Фото: Віталій Глагола
Вбивство політика у Львові
Місце вбивства політичного діяча у Львові. Фото: Віталій Глагола

У мережі з'явилося фото ймовірно вбивці політика у Львові — йдеться про Андрія Парубія.

Президент Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
