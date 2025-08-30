Перші фото з місця вбивства політика у Львові

Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція/Telegram

У Львові, 30 серпня, вбили громадського та політичного діяча. В мережі з'явилися перші фото з місця інциденту.

Про це інформують Новини.LIVE.

Вбивство політичного діяча у Львові — перші фото

Сьогодні, 30 серпня, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Як згодом повідомив Президент України Володимир Зеленський, мовиться про Андрія Парубія.

Наступні фото містять чутливий контент, 18+.

Місце вбивства політичного діяча у Львові. Фото: Telegram-канали

Місце вбивства політичного діяча у Львові. Фото: Віталій Глагола

Місце вбивства політичного діяча у Львові. Фото: Віталій Глагола

У мережі з'явилося фото ймовірно вбивці політика у Львові — йдеться про Андрія Парубія.

Президент Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.