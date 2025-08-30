Перші фото з місця вбивства політика у Львові

Вбивство політика у Львові — перші фото з місця події
У Львові, 30 серпня, вбили громадського та політичного діяча. В мережі з'явилися перші фото з місця інциденту.
Вбивство політичного діяча у Львові — перші фото
Сьогодні, 30 серпня, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Як згодом повідомив Президент України Володимир Зеленський, мовиться про Андрія Парубія.
Наступні фото містять чутливий контент, 18+.
У мережі з'явилося фото ймовірно вбивці політика у Львові — йдеться про Андрія Парубія.
Президент Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.
