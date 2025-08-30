Видео
Главная Львов Убийство политика во Львове — первые фото с места происшествия

Убийство политика во Львове — первые фото с места происшествия

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:38
Первые фото с места убийства политика во Львове
Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция/Телеграм

Во Львове, 30 августа, убили общественного-политического деятеля. В сети появились первые фото с места инцидента.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Убийство политического деятеля во Львове — первые фото

Сегодня, 30 августа, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Как впоследствии сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, речь идет об Андрее Парубие.

Следующие фото содержат чувствительный контент, 18+.

Вбивство політика у Львові
Место убийства политического деятеля во Львове. Фото: Telegram-каналы
Вбивство політика у Львові
Место убийства политического деятеля во Львове. Фото: Виталий Глагола
Вбивство політика у Львові
Место убийства политического деятеля во Львове. Фото: Виталий Глагола

В сети появилось фото вероятно убийцы политика во Львове — речь идет об Андрее Парубие.

Президент Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

смерть убийство Львов стрельба политики
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
