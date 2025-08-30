Первые фото с места убийства политика во Львове

Убийство политика во Львове — первые фото с места происшествия
Во Львове, 30 августа, убили общественного-политического деятеля. В сети появились первые фото с места инцидента.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Убийство политического деятеля во Львове — первые фото
Сегодня, 30 августа, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Как впоследствии сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, речь идет об Андрее Парубие.
Следующие фото содержат чувствительный контент, 18+.
В сети появилось фото вероятно убийцы политика во Львове — речь идет об Андрее Парубие.
Президент Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
