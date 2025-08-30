Відео
Головна Львів Зеленський відреагував на вбивство Парубія

Зеленський відреагував на вбивство Парубія

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 12:48
Зеленський відреагував на вбивство Парубія
Андрій Парубій. Фото: Facebook Андрія Парубія

Президент України відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.

Про це український лідер повідомив у Telegram в суботу, 30 серпня.

Читайте також:
Зеленський відреагував на вбивство Парубія - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський про вбивство Парубія

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким", — написав він.

Президент додав, що всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

Нагадаємо, що до цього у Львівській ОВА зазначили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби. 

Крім того, поліція показала перше фото з місця події.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
