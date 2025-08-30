Зеленський відреагував на вбивство Парубія
Президент України відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.
Про це український лідер повідомив у Telegram в суботу, 30 серпня.
Зеленський про вбивство Парубія
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким", — написав він.
Президент додав, що всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.
Нагадаємо, що до цього у Львівській ОВА зазначили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.
Крім того, поліція показала перше фото з місця події.
