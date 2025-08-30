Зеленский отреагировал на убийство Парубия

Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

Президент Украины отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 30 августа.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский об убийстве Парубия

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", — написал он.

Президент добавил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Напомним, что до этого во Львовской ОГА отметили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.

Кроме того, полиция показала первое фото с места происшествия.