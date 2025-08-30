Відео
Головна Львів У мережі з'явилося фото ймовірного вбивці політика у Львові

У мережі з'явилося фото ймовірного вбивці політика у Львові

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 12:46
З'явилося фото вбивці Парубія у Львові
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили громадського-політичного діяча. Мережею шириться фото ймовірного вбивці.

Про це інформують Новини.LIVE.

Зазначимо, що сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження.

У мережі поширюють фото ймовірного вбивці. Зокрема, деякі канали стверджують, що вбивця був або видавав себе за кур'єра Glovo.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на сьогоднішнє вбивство українського політика.

Раніше у мережі з'явилися перші фото з місця вбивства політика у Львові 30 серпня 2025 року.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
