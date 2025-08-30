Вбивство Парубія - Садовий відреагував

Андрій Парубій. Фото: Facebook Андрія Парубія

У суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Міський голова відреагував на цю подію.

Про це Садовий написав у Telegram.

Садовий про вбивство Парубія

"Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Мої щирі співчуття рідним і близьким", — написав Садовий.

Міський голова Львову додав, що наразі найважливіше — щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини.

"Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць. Прошу журналістів із розумінням поставитись і не звертатись за додатковими коментарями. Зараз мають працювати і коментувати правоохоронці. Світла Пам’ять Андрію", — також написав Садовий.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.

А у Львівській ОВА заявили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.