Вбивство Парубія - Садовий відреагував

Садовий прокоментував вбивство Парубія у Львові
У суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Міський голова відреагував на цю подію.
Про це Садовий написав у Telegram.
Садовий про вбивство Парубія
"Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Мої щирі співчуття рідним і близьким", — написав Садовий.
Міський голова Львову додав, що наразі найважливіше — щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини.
"Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць. Прошу журналістів із розумінням поставитись і не звертатись за додатковими коментарями. Зараз мають працювати і коментувати правоохоронці. Світла Пам’ять Андрію", — також написав Садовий.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.
А у Львівській ОВА заявили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.
