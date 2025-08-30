Убийство Парубия - Садовый отреагировал

Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Городской голова отреагировал на это событие.

Об этом Садовый написал в Telegram.

Садовый об убийстве Парубия

"Ужасное известие для Львова об убийстве Андрея Парубия. Мои искренние соболезнования родным и близким", — написал Садовый.

Городской голова Львова добавил, что сейчас самое важное — чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства.

"Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест. Прошу журналистов с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями. Сейчас должны работать и комментировать правоохранители. Светлая Память Андрею", — также написал Садовый.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что сейчас проходит расследование.

А во Львовской ОГА заявили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас задействованы все профильные службы.