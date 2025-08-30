Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов В сети появилось фото вероятного убийцы политика во Львове

В сети появилось фото вероятного убийцы политика во Львове

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:46
Появилось фото убийцы Парубия во Львове
Полиция на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция

В субботу, 30 августа, во Львове убили общественного-политического деятеля. По сети распространяется фото вероятного убийцы.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Убийство политика во Львове — появились фото вероятного убийцы

Отметим, что сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

В сети распространяют фото вероятного убийцы. В частности, некоторые каналы утверждают, что убийца был или выдавал себя за курьера Glovo.

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на сегодняшнее убийство украинского политика.

Ранее в сети появились первые фото с места убийства политика во Львове 30 августа 2025 года.

смерть убийство Львов политики Нацполиция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации