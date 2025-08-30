Появилось фото убийцы Парубия во Львове

Полиция на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция

В субботу, 30 августа, во Львове убили общественного-политического деятеля. По сети распространяется фото вероятного убийцы.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Убийство политика во Львове — появились фото вероятного убийцы

Отметим, что сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

В сети распространяют фото вероятного убийцы. В частности, некоторые каналы утверждают, что убийца был или выдавал себя за курьера Glovo.

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на сегодняшнее убийство украинского политика.

Ранее в сети появились первые фото с места убийства политика во Львове 30 августа 2025 года.