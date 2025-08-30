Во Львове убили известного политического деятеля

Во Львове убили политического деятеля — Нацполиция
Сегодня, 30 августа, во Львове убили общественно-политического деятеля. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Об этом информирует Нацполиция Украины в субботу, 30 августа, в Telegram.
Убийство политического деятеля во Львове — что известно
По данным Нацполиции, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове.
К раскрытию и расследованию привлекаются следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовщины, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.
Сообщается, что сегодня, 30 августа, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.
Происшествие случилось во Франковском районе.
"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", — говорится в сообщении Нацполиции.
Во Львовской ОВА отметили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Президент Зеленский уже отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
