Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове убили политического деятеля — Нацполиция

Во Львове убили политического деятеля — Нацполиция

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:29
Во Львове убили известного политического деятеля
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Isuzu Украина

Сегодня, 30 августа, во Львове убили общественно-политического деятеля. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом информирует Нацполиция Украины в субботу, 30 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Убийство политического деятеля во Львове — что известно

По данным Нацполиции, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове.

К раскрытию и расследованию привлекаются следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовщины, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.

Сообщается, что сегодня, 30 августа, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

Происшествие случилось во Франковском районе.

"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", — говорится в сообщении Нацполиции.

Вбивство політика у Львові
Скриншот сообщения Нацполиции/Telegram

Во Львовской ОВА отметили, что на Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Президент Зеленский уже отреагировал на убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

смерть убийство Львов политики Нацполиция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации