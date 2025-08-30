Відео
Головна Львів У Львові вбили політичного діяча — Нацполіція

У Львові вбили політичного діяча — Нацполіція

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 12:29
У Львові вбили відомого політичного діяча
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Isuzu Україна

Сьогодні, 30 серпня, у Львові вбили громадсько-політичного діяча. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Про це інформує Нацполіція України у суботу, 30 серпня, в Telegram.

Вбивство політичного діяча у Львові — що відомо

За даними Нацполіції, наразі правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.

До розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

Повідомляється, що сьогодні, 30 серпня, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження.

Подія трапилася у Франківському районі.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Вбивство політика у Львові
Скриншот повідомлення Нацполіції/Telegram

У Львівській ОВА зазначили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Президент Зеленський вже відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

смерть вбивство Львів політики Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
