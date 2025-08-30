У Львові вбили відомого політичного діяча

Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Isuzu Україна

Сьогодні, 30 серпня, у Львові вбили громадсько-політичного діяча. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Про це інформує Нацполіція України у суботу, 30 серпня, в Telegram.

Вбивство політичного діяча у Львові — що відомо

За даними Нацполіції, наразі правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.

До розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

Повідомляється, що сьогодні, 30 серпня, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження.

Подія трапилася у Франківському районі.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Telegram

У Львівській ОВА зазначили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Президент Зеленський вже відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.