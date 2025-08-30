Вбивство Парубія — у мережі показали відео
Дата публікації: 30 серпня 2025 14:00
Місце вбивства Парубія. Фото: Новини.LIVE
У суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі проходить розслідування справи.
У мережі показали відео з місця подій.
Наступне відео містять чутливий контент, 18+.
Вбивство Андрія Парубія
На кадрах можна побачити, як невідомий чоловік чекав на Парубія, а потім вистрілив йому у спину.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.
А у Львівській ОВА заявили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.
