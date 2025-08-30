Відео
Вбивство Парубія — у мережі показали відео

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 14:00
Вбивство Парубія — у мережі показали відео
Місце вбивства Парубія. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі проходить розслідування справи.

У мережі показали відео з місця подій.

Наступне відео містять чутливий контент, 18+.

Вбивство Андрія Парубія

На кадрах можна побачити, як невідомий чоловік чекав на Парубія, а потім вистрілив йому у спину.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він додав, що наразі проходить розслідування.

А у Львівській ОВА заявили, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Наразі задіяні всі профільні служби.

смерть вбивство Львів стрілянина Україна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
