Расследование убийства Андрея Парубия — в полиции рассказали, что известно сейчас

Александр Шляховский. Фото: кадр из видео

Начальник главного управления Нацполиции Львовщины Александр Шляховский рассказал, как проходит расследование убийства Андрея Парубия. Сейчас органы полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения преступника.

Об этом Александр Шляховский рассказал на брифинге во Львове в субботу, 30 августа.

Расследование убийства Андрея Парубия

По словам Шляховского, правоохранители немедленно начали проведение следственных и розыскных действий, направленных на установление личности преступника.

"Для этого начат анализ данных видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступников. Установление и допрос свидетелей и очевидцев данного события с целью получения полной информации, которая бы способствовала установлению преступника", — говорит он.

Начальник главного управления Нацполиции Львовщины отметил, что сейчас известно, что преступление тщательно готовилось.

Полиция проводит мероприятия для установления местонахождения злоумышленника.

Напомним, в Нацполиции заявили, что изучают вопрос, угрожали ли Андрею Парубию.

Ранее подруга семьи Парубия сообщила, что экс-глава Верховной Рады в последние минуты своей жизни направлялся в спортивный зал.