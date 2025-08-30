Было ли спланированным убийство Парубия — что говорит полиция

Место убийства Парубия. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 30 августа, во Львове убили украинского политического деятеля Андрея Парубия. В полиции ответили, спланированным ли было убийство экс-главы Верховной Рады Украины.

Об этом представители Нацполиции рассказали во время брифинга во Львове.

Было ли спланированным убийство Андрея Парубия

На вопрос, нашли ли правоохранители доказательства, что убийство Андрея Парубия во Львове 30 августа было спланированным, представитель Нацполиции ответил:

"В настоящее время я считаю целесообразным не предоставлять больше информации об этом с целью не навредить установлению истины и обстоятельств, что может помочь преступнику, который пока не задержан, избежать наказания".

"В дальнейшем мы предоставим обществу информацию, которую получим. В настоящее время мы изучаем вопрос, угрожали ли убитому, и анализируем", — отметили в Нацполиции.

