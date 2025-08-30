Убийство Парубия — что известно о последних минутах жизни

Экс-глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Фото: Reuters

В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Подруга семьи сообщила, куда политический деятель направлялся в момент убийства.

Об этом львовская волонтер Наталья Шелестак рассказала в комментарии ТСН.

Куда Парубий шел в последние минуты жизни

Как рассказала подруга семьи, в последние минуты своей жизни Андрей Парубий направлялся в спортивный зал.

Львовский волонтер Наталья Шелестак рассказала, что политик планировал там позаниматься и вернуться домой. По ее словам, Парубий в последнее время находился во Львове и занимался здоровьем своей семьи.

"М*скалю этим убийством было важно показать, что в центре города среди белого дня можно убивать политических деятелей. Семья Парубия — националисты, боролись за Украину, за культуру. Его родные сейчас находятся в шоковом состоянии, они не верят в то, что произошло.

Андрея убили в ближнем центре Львова, это старая часть города. Это произошло на улице академика Ефремова. Андрей Парубий направлялся в спортивный зал. Планировал там позаниматься и вернуться домой", — рассказала подруга семьи убитого.

Ранее мы сообщали, что криминалисты уже завершили работу на месте убийства Андрея Парубия 30 августа во Львове.

А Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности расследования убийства Андрея Парубия.