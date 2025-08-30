Вбивство Парубія — що відомо про останні хвилини життя

Ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій. Фото: Reuters

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Подруга родини повідомила, куди політичний діяч прямував в момент вбивства.

Про це львівсь ка волонтерка Наталія Шелестак розповіла у коментарі ТСН.

Куди Парубій йшов в останні хвилини життя

Як розповіла подруга родини, в останні хвилини свого життя Андрій Парубій прямував до спортивної зали.

Львівська волонтерка Наталія Шелестак розповіла, що політик планував там позайматися та повернутися додому. За її словами, Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини.

"М*скалю цим вбивством було важливо показати, що у центрі міста серед білого дня можна вбивати політичних діячів. Родина Парубія — націоналісти, боролися за Україну, за культуру. Його рідні зараз перебувають у шоковому стані, вони не вірять у те, що сталося.

Андрія вбили у ближньому центрі Львова, це стара частина міста. Це відбулося на вулиці академіка Єфремова. Андрій Парубій прямував до спортивного залу. Планував там позайматися та повернутися додому", — розповіла подруга родини вбитого.

Раніше ми повідомляли, що криміналісти вже завершили роботу на місці вбивства Андрія Парубія 30 серпня у Львові.

А Президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці розслідування вбивства Андрія Парубія.