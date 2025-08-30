Вбивство Андрій Парубія 30 серпня — Зеленський розкрив нові деталі

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів нові деталі розслідування вбивства Андрія Парубія. За його словами, воно було ретельно підготовлене.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у суботу, 30 серпня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський розкрив нові деталі щодо вбивства Парубія

Глава держави зауважив, що йому регулярно доповідають правоохоронці, а саме міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", — наголосив Зеленський.

Крім того, він говорив також з главою Служби безпеки України Василем Малюком. Його відомство залучено до розслідування.

Зеленський доручив невідкладно представляти суспільству перевірену інформацію.

"Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!" — додав він.

Нагадаємо, громадський активіст Ігор Зінкевич повідомив, що рідних ще не пускають до тіла Парубія. Наразі триває план перехоплення.

Раніше Новини.LIVE показали ексклюзивні кадри з місця вбивства колишнього голови Верховної Ради.