Вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня — рідних ще не пускають до тіла

Рідних ще не пускають до тіла Парубія — що відомо наразі
Громадський активіст Ігор Зінкевич розповів, що наразі рідних не пускають до тіла Андрія Парубія, якого вбили у Львові. На місці працюють прокуратура та кінологи.
Про це Ігор Зінкевич розповів у коментарі Новини.LIVE у суботу, 30 серпня.
Вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня
Наразі триває план перехоплення вбивці. Відбувається відпрацювання по всьому місту. За словами Зінкевича, сталося близько семи пострілів.
"Працівник компанії нібито Glovo, а скоріше всього якоїсь доставки, рухається на електричному самокаті", — каже громадський активіст.
Крім того, він відреагував на інформацію, що першими відео вбивства поширили росіяни.
"Для мене особисто є завжди звʼязок, починаючи з Ірини Фаріон... Це замовне вбивство, тобто це людина, яка очікувала зробити це. Інакших варіантів немає", — додав Зінкевич.
Нагадаємо, криміналісти вже завершили роботу на місці вбивства колишнього очільника Верховної Ради.
А міський голова Львова Андрій Садовий попередив місцевих про спецоперацію "Сирена". Він пояснив, що варто знати.
