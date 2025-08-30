Вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня — рідних ще не пускають до тіла

Місце вбивства Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Громадський активіст Ігор Зінкевич розповів, що наразі рідних не пускають до тіла Андрія Парубія, якого вбили у Львові. На місці працюють прокуратура та кінологи.

Про це Ігор Зінкевич розповів у коментарі Новини.LIVE у суботу, 30 серпня.

Вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня

Наразі триває план перехоплення вбивці. Відбувається відпрацювання по всьому місту. За словами Зінкевича, сталося близько семи пострілів.

"Працівник компанії нібито Glovo, а скоріше всього якоїсь доставки, рухається на електричному самокаті", — каже громадський активіст.

Крім того, він відреагував на інформацію, що першими відео вбивства поширили росіяни.

"Для мене особисто є завжди звʼязок, починаючи з Ірини Фаріон... Це замовне вбивство, тобто це людина, яка очікувала зробити це. Інакших варіантів немає", — додав Зінкевич.

Нагадаємо, криміналісти вже завершили роботу на місці вбивства колишнього очільника Верховної Ради.

А міський голова Львова Андрій Садовий попередив місцевих про спецоперацію "Сирена". Він пояснив, що варто знати.