Головна Львів Криміналісти завершили роботу на місці вбивства Парубія

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 15:50
Вбивство Парубія - криміналісти завершили роботу
Місце вбивства Парубія у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Криміналісти вже завершили роботу на місці злочину.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

За інформацією журналістки Новини.LIVE Марти Байдаки, криміналісти завершили роботу на місці вбивства Андрія Парубія.

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Раніше народний депутат Микола Княжицький назвав можливу причину вбивства Андрія Парубія 30 серпня у Львові.

А в мережі з'явилося фото ймовірного вбивці Андрія Парубія.

вбивство Львів стрілянина розслідування політики Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
