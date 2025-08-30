Місце вбивства Парубія у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Криміналісти вже завершили роботу на місці злочину.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Вбивство Парубія — криміналісти завершили роботу

За інформацією журналістки Новини.LIVE Марти Байдаки, криміналісти завершили роботу на місці вбивства Андрія Парубія.

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Раніше народний депутат Микола Княжицький назвав можливу причину вбивства Андрія Парубія 30 серпня у Львові.

А в мережі з'явилося фото ймовірного вбивці Андрія Парубія.