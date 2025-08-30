Место убийства Парубия во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Криминалисты уже завершили работу на месте преступления.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.

Реклама

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Убийство Парубия — криминалисты завершили работу

По информации журналистки Новини.LIVE Марты Байдаки, криминалисты завершили работу на месте убийства Андрея Парубия.

По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Ранее народный депутат Николай Княжицкий назвал возможную причину убийства Андрея Парубия 30 августа во Львове.

А в сети появилось фото вероятного убийцы Андрея Парубия.