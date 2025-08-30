Криминалисты завершили работу на месте убийства Парубия
В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Криминалисты уже завершили работу на месте преступления.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.
Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!
Убийство Парубия — криминалисты завершили работу
По информации журналистки Новини.LIVE Марты Байдаки, криминалисты завершили работу на месте убийства Андрея Парубия.
По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.
Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!
Ранее народный депутат Николай Княжицкий назвал возможную причину убийства Андрея Парубия 30 августа во Львове.
А в сети появилось фото вероятного убийцы Андрея Парубия.
Читайте Новини.LIVE!