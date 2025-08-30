Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Криминалисты завершили работу на месте убийства Парубия

Криминалисты завершили работу на месте убийства Парубия

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 15:50
Убийство Парубия — криминалисты завершили работу
Место убийства Парубия во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 30 августа, во Львове убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Криминалисты уже завершили работу на месте преступления.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.

Реклама
Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Убийство Парубия — криминалисты завершили работу

По информации журналистки Новини.LIVE Марты Байдаки, криминалисты завершили работу на месте убийства Андрея Парубия.

По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Ранее народный депутат Николай Княжицкий назвал возможную причину убийства Андрея Парубия 30 августа во Львове.

А в сети появилось фото вероятного убийцы Андрея Парубия.

убийство Львов стрельба расследование политики Нацполиция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации