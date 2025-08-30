Причина убийства Парубия — что известно

Экс-глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Фото: УНИАН

В субботу, 30 августа, неизвестный несколько раз выстрелил в украинского политического деятеля Андрея Парубия, в результате чего он погиб на месте. Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий предположил, что могло стать причиной убийства экс-главы ВРУ.

Об этом Княжицкий сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Депутат о возможной причине убийства Парубия

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий предположил, что Андрея Парубия убили за проукраинскую позицию.

Княжицкий отметил, что мотивом для убийства бывшего главы ВРУ была его деятельность, направленная на укрепление Украины.

По словам нардепа, Парубий активно работал в Комитете обороны и убийство могло быть местью от россиян.

"Убийство было — потому что это российская месть за его позицию. У меня в этом нет никаких сомнений. Он очень активным был в Комитете по вопросам обороны, и очень активно там работал. Просто он себя всегда позиционировал как государственник.

Он считал, что во время войны какими-то политическими спорами не стоит заниматься. Это была такая его позиция. Он был чрезвычайно активным и считал своей миссией помогать армии", — прокомментировал убийство Парубия нардеп Княжицкий.

Ранее мы информировали, что на место убийства Андрея Парубия прибыла его семья.

Также мы сообщали, что в субботу, 30 августа, во Львове объявили спецоперацию "Сирена" из-за убийства Андрея Парубия.