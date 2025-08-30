Відео
Головна Львів Нардеп назвав можливу причину вбивства Парубія

Нардеп назвав можливу причину вбивства Парубія

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 15:09
Причина вбивства Парубія - що відомо
Ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій. Фото: УНІАН

У суботу, 30 серпня, невідомий декілька разів вистрілив в українського політичного діяча Андрія Парубія, внаслідок чого він загинув на місці. Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький припустив, що могло стати причиною вбивства ексголови ВРУ.

Про це Княжицький сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Читайте також:

Депутат про можливу причину вбивства Парубія

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький припустив, що Андрія Парубія вбили за проукраїнську позицію.

Княжицький зазначив, що мотивом для вбивства колишнього голови ВРУ була його діяльність, направлена на зміцнення України.

За словами нардепа, Парубій активно працював у Комітеті оборони й вбивство могло бути помстою від росіян.

"Вбивство було — тому що це російська помста за його позицію. У мене щодо цього немає жодних сумнівів. Він дуже активним був у Комітеті з питань оборони, і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціювати як державник.

Він вважав, що під час війни якимись політичними суперечками не варто займатися. Це була така його позиція. Він був надзвичайно активним і вважав своєю місією допомагати армії", — прокоментував вбивство Парубія нардеп Княжицький.

Раніше ми інформували, що на місце вбивства Андрія Парубія прибула його родина.

Також ми повідомляли, що у суботу, 30 серпня, у Львові оголосили спецоперацію "Сирена" через вбивство Андрія Парубія.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
