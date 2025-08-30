Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові оголошено спецоперацію "Сирена" через вбивство Парубія

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена" через вбивство Парубія

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 13:41
У Львові оголосили спецоперацію "Сирена"
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Bernt van Dongen

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Через це у місті оголосили спецоперацію "Сирена".

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Реклама
Читайте також:

У Львові оголосили спецоперацію "Сирена"

"У Львові вбито Андрія Парубія — оголошено спецоперацію "Сирена", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

А також зазначається, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вбивство політика у Львові
Місце вбивства Парубія у Львові. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Вбивство Парубія у Львові
Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Telegram

Журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці з місця вбивства Парубія у Львові 30 серпня.

Раніше в мережі з'явилося фото ймовірного вбивці Парубія у Львові.

вбивство Львів стрілянина розслідування Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації