У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Через це у місті оголосили спецоперацію "Сирена".

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

У Львові оголосили спецоперацію "Сирена"

"У Львові вбито Андрія Парубія — оголошено спецоперацію "Сирена", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

А також зазначається, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України).

Місце вбивства Парубія у Львові. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Telegram

Журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці з місця вбивства Парубія у Львові 30 серпня.

Раніше в мережі з'явилося фото ймовірного вбивці Парубія у Львові.