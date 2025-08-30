Відео з місця вбивства Парубія 30 серпня

Подробиці з місця вбивства Парубія — відео
У суботу, 30 серпня, у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Правоохоронці огородили місце вбивства українського громадсько-політичного діяча.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
Вбивство Парубія у Львові — фото та відео з місця події
Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Встановлено, що загиблий — ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій.
За інформацією журналістки Новини.LIVE Марти Байдаки, правоохоронці огородили місце вбивства українського громадського-політичного діяча.
На місці вбивства колишнього голови ВРУ працюють судмедексперти.
Раніше в мережі з'явилося фото ймовірного вбивці політика у Львові.
На вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня відреагував й Президент України Володимир Зеленський.
