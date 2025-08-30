Відео
Садовий попередив містян про операцію "Сирена" у Львові

Садовий попередив містян про операцію "Сирена" у Львові

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 15:34
Операція Сирена - Садовий попердив львів'ян
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

У суботу, 30 серпня, у Львові через вбивство політичного діяча Андрія Парубія оголосили спецоперацію "Сирена". Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, що варто знати містянам про специфіку цієї спецоперації.

Про це Садовий написав у Telegram.

Читайте також:

Садовий про спецоперацію "Сирена" у Львові

Сьогодні, 30 серпня, через вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові оголосили спеціальну операцію "Сирена".

Мер міста Андрій Садовий пояснив, що це спеціальний план дій правоохоронних органів, який передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку. Такий режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину.

Садовий додав, що львів’янам та гостям варто знати наступне:

  • у місті більше патрулів і блокпостів;
  • можливі перевірки авто та документів;
  • тимчасові незручності у русі.

"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас", — закликав Садовий.

Садовий
Скриншот повідомлення Садового/Telegram

Нагадаємо, що Новини.LIVE показали ексклюзивні кадри з місця вбивства Парубія у Львові.

А народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький припустив, що могло стати причиною вбивства Парубія.

вбивство Львів стрілянина Андрій Садовий розслідування Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
