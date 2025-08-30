Операція Сирена - Садовий попердив львів'ян

Садовий попередив містян про операцію "Сирена" у Львові
У суботу, 30 серпня, у Львові через вбивство політичного діяча Андрія Парубія оголосили спецоперацію "Сирена". Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, що варто знати містянам про специфіку цієї спецоперації.
Про це Садовий написав у Telegram.
Садовий про спецоперацію "Сирена" у Львові
Сьогодні, 30 серпня, через вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові оголосили спеціальну операцію "Сирена".
Мер міста Андрій Садовий пояснив, що це спеціальний план дій правоохоронних органів, який передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку. Такий режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину.
Садовий додав, що львів’янам та гостям варто знати наступне:
- у місті більше патрулів і блокпостів;
- можливі перевірки авто та документів;
- тимчасові незручності у русі.
"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас", — закликав Садовий.
Нагадаємо, що Новини.LIVE показали ексклюзивні кадри з місця вбивства Парубія у Львові.
А народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький припустив, що могло стати причиною вбивства Парубія.
