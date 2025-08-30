Операция Сирена — Садовый предупредил львовян

Садовый предупредил горожан об операции "Сирена" во Львове
В субботу, 30 августа, во Львове из-за убийства политического деятеля Андрея Парубия объявили спецоперацию "Сирена". Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил, что стоит знать горожанам о специфике этой спецоперации.
Об этом Садовый написал в Telegram.
Садовый о спецоперации "Сирена" во Львове
Сегодня, 30 августа, из-за убийства экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове объявили специальную операцию "Сирена".
Мэр города Андрей Садовый пояснил, что это специальный план действий правоохранительных органов, который предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность. Такой режим вводится в случаях, когда преступники убегают с места преступления.
Садовый добавил, что львовянам и гостям стоит знать следующее:
- в городе больше патрулей и блокпостов;
- возможны проверки авто и документов;
- временные неудобства в движении.
"Прошу отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями. Это делается для безопасности каждого из нас", — призвал Садовый.
Напомним, что Новини.LIVE показали эксклюзивные кадры с места убийства Парубия во Львове.
А народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий предположил, что могло стать причиной убийства Парубия.
Читайте Новини.LIVE!