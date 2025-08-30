Операция Сирена — Садовый предупредил львовян

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

В субботу, 30 августа, во Львове из-за убийства политического деятеля Андрея Парубия объявили спецоперацию "Сирена". Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил, что стоит знать горожанам о специфике этой спецоперации.

Об этом Садовый написал в Telegram.

Садовый о спецоперации "Сирена" во Львове

Сегодня, 30 августа, из-за убийства экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове объявили специальную операцию "Сирена".

Мэр города Андрей Садовый пояснил, что это специальный план действий правоохранительных органов, который предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность. Такой режим вводится в случаях, когда преступники убегают с места преступления.

Садовый добавил, что львовянам и гостям стоит знать следующее:

в городе больше патрулей и блокпостов;

возможны проверки авто и документов;

временные неудобства в движении.

"Прошу отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями. Это делается для безопасности каждого из нас", — призвал Садовый.

Скриншот сообщения Садового/Telegram

