Убийство Парубия - эксклюзивные кадры

Кадры с места убийства Парубия. Фото: Новини.LIVE

Днем в субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля.

Журналисты Новини.LIVE показали эксклюзивные кадры с места убийства.

Реклама

Читайте также:

Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.

Кадры с места убийства Парубия

На видео видно, что сейчас тело убитого остается на месте. Вокруг работают специалисты.

Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.

Личность убийцы остается неизвестной.

Напомним, что сейчас во Львове объявили спецоперацию "Сирена" из-за убийства Андрея Парубия. По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

Журналистка Новини.LIVE рассказала подробности с места убийства Парубия во Львове 30 августа.