Убийство Парубия - эксклюзивные кадры

Эксклюзивные кадры Новини.LIVE с места убийства Парубия во Львове
Днем в субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля.
Журналисты Новини.LIVE показали эксклюзивные кадры с места убийства.
Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.
Кадры с места убийства Парубия
На видео видно, что сейчас тело убитого остается на месте. Вокруг работают специалисты.
Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.
Личность убийцы остается неизвестной.
Напомним, что сейчас во Львове объявили спецоперацию "Сирена" из-за убийства Андрея Парубия. По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.
Журналистка Новини.LIVE рассказала подробности с места убийства Парубия во Львове 30 августа.
