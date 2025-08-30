Видео
Эксклюзивные кадры Новини.LIVE с места убийства Парубия во Львове

Эксклюзивные кадры Новини.LIVE с места убийства Парубия во Львове

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:55
Убийство Парубия - эксклюзивные кадры
Кадры с места убийства Парубия. Фото: Новини.LIVE

Днем в субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля.

Журналисты Новини.LIVE показали эксклюзивные кадры с места убийства.

Читайте также:

Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.

Кадры с места убийства Парубия

На видео видно, что сейчас тело убитого остается на месте. Вокруг работают специалисты.

Следующее видео содержит чувствительный контент, 18+.

Личность убийцы остается неизвестной.

Напомним, что сейчас во Львове объявили спецоперацию "Сирена" из-за убийства Андрея Парубия. По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

Журналистка Новини.LIVE рассказала подробности с места убийства Парубия во Львове 30 августа.

убийство Львов стрельба полиция Украина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
