Вбивство Парубія - ексклюзивні кадри

Ексклюзивні кадри Новини.LIVE з місця вбивства Парубія у Львові
Вдень у суботу, 30 серпня, у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча.
Журналісти Новини.LIVE показали ексклюзивні кадри з місця вбивства.
Наступне відео містить чутливий контент, 18+.
Кадри з місця вбивства Парубія
На відео видно, що наразі тіло вбитого лишається на місці. Навколо працюють спеціалісти.
Наступне відео містить чутливий контент, 18+.
Особистість вбивці лишається невідомою.
Нагадаємо, що наразі у Львові оголосили спецоперацію "Сирена" через вбивство Андрія Парубія. За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.
Журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці з місця вбивства Парубія у Львові 30 серпня.
