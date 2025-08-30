Відео
Ексклюзивні кадри Новини.LIVE з місця вбивства Парубія у Львові

Ексклюзивні кадри Новини.LIVE з місця вбивства Парубія у Львові

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 14:55
Вбивство Парубія - ексклюзивні кадри
Кадри з місця вбивства Парубія. Фото: Новини.LIVE

Вдень у суботу, 30 серпня, у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча.

Журналісти Новини.LIVE показали ексклюзивні кадри з місця вбивства.

Читайте також:

Наступне відео містить чутливий контент, 18+.

Кадри з місця вбивства Парубія

На відео видно, що наразі тіло вбитого лишається на місці. Навколо працюють спеціалісти.

Наступне відео містить чутливий контент, 18+.

Особистість вбивці лишається невідомою.

Нагадаємо, що наразі у Львові оголосили спецоперацію "Сирена" через вбивство Андрія Парубія. За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці з місця вбивства Парубія у Львові 30 серпня.

вбивство Львів стрілянина поліція Україна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
