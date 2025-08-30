Видео
Главная Львов Родных еще не пускают к телу Парубия — что известно сейчас

Родных еще не пускают к телу Парубия — что известно сейчас

Дата публикации 30 августа 2025 16:45
Убийство Андрея Парубия во Львове 30 августа — родных еще не пускают к телу
Место убийства Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Общественный активист Игорь Зинкевич рассказал, что сейчас родных не пускают к телу Андрея Парубия, которого убили во Львове. На месте работает прокуратура и кинологи.

Об этом Игорь Зинкевич рассказал в комментарии Новини.LIVE в субботу, 30 августа.

Убийство Андрея Парубия во Львове 30 августа

Сейчас продолжается план перехвата убийцы. Проходит отработка по всему городу. По словам Зинкевича, произошло около семи выстрелов.

"Работник компании якобы Glovo, а скорее всего какой-то доставки, движется на электрическом самокате", — говорит общественный активист.

Кроме того, он отреагировал на информацию, что первыми видео убийства распространили россияне.

"Для меня лично всегда есть связь, начиная с Ирины Фарион... Это заказное убийство, то есть это человек, который ожидал сделать это. Иных вариантов нет", — добавил Зинкевич.

Напомним, криминалисты уже завершили работу на месте убийства бывшего главы Верховной Рады.

А городской голова Львова Андрей Садовый предупредил местных о спецоперации "Сирена". Он объяснил, что стоит знать.

Верховная Рада убийство Львов полиция Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
