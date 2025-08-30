Убийство Андрей Парубия 30 августа — Зеленский раскрыл новые детали

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые детали расследования убийства Андрея Парубия. По его словам, оно было тщательно подготовлено.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в субботу, 30 августа.

Глава государства отметил, что ему регулярно докладывают правоохранители, а именно министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Много сил задействовано — все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он говорил также с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. Его ведомство привлечено к расследованию.

Зеленский поручил безотлагательно представлять обществу проверенную информацию.

"Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память!" — добавил он.

Напомним, общественный активист Игорь Зинкевич сообщил, что родных еще не пускают к телу Парубия. Сейчас продолжается план перехвата.

Ранее Новини.LIVE показали эксклюзивные кадры с места убийства бывшего главы Верховной Рады.