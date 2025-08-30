Чи спланованим було вбивство Парубія - що каже поліція

Місце вбивства Парубія. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили українського політичного діяча Андрія Парубія. У поліції відповіли, чи спланованим було вбивство ексголови Верховної Ради України.

Про це представники Нацполіції розповіли під час брифінгу у Львові.

Чи спланованим було вбивство Андрія Парубія

На питання, чи знайшли правоохоронці докази, що вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня було спланованим, представник Нацполіції відповів:

"На даний час я вважаю доцільним не надавати більше інформації про це з метою не нашкодити встановленню істини та обставин, що може допомогти злочинцю, який наразі не затриманий, уникнути покарання".

"Надалі ми надамо суспільству інформацію, яку здобудемо. На даний час ми вивчаємо питання, чи погрожували вбитому, й аналізуємо", — зазначили у Нацполіції.

Раніше стало відомо, куди прямував Андрій Парубій в момент вбивства.

Крім того, Володимир Зеленський розповів нові подробиці розслідування вбивства Андрія Парубія.