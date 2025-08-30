Розслідування вбивства Андрія Парубія — у поліції розповіли, що відомо зараз

Олександр Шляховський. Фото: кадр з відео

Начальник головного управління Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський розповів, як проходить розслідування вбивства Андрія Парубія. Наразі органи поліції проводять заходи на встановлення місцеперебування злочинця.

Про це Олександр Шляховський розповів на брифінгу у Львові у суботу, 30 серпня.

Розслідування вбивства Андрія Парубія

За словами Шляховського, правоохоронці негайно розпочали проведення слідчих та розшукових дій, які направлені на встановлення особи злочинця.

"Для цього розпочато аналіз даних відеонагляду за маршрутом підходу та відходу злочинців. Встановлення та допит свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця", — каже він.

Начальник головного управління Нацполіції Львівщини зауважив, що наразі відомо, що злочин ретельно готувався.

Поліція проводить заходи для встановлення місцеперебування зловмисника.

Нагадаємо, у Нацполіції заявили, що вивчають питання, чи погрожували Андрію Парубію.

Раніше подруга родини Парубія повідомила, що ексголова Верховної Ради в останні хвилини свого життя прямував до спортивної зали.