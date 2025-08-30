Відео
Головна Львів У Нацполіції повідомили, з якої зброї стріляли в Парубія

У Нацполіції повідомили, з якої зброї стріляли в Парубія

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 17:48
З якої зброї стріляли в Парубія — відповідь Нацполіції
Місце вбивства Парубія. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Нацполіції та СБУ відповіли, з якої зброї стріляли в Андрія Парубія. За інформацією правоохоронців, стріляли з короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це представники Нацполіції та СБУ розповіли під час брифінгу у Львові.

Вбивство Парубія — з якої зброї стріляли

У відповідь на питання про те, з якої зброї стріляли в Андрія Парубія, у Нацполіції та СБУ сказали — з короткоствольної вогнепальної зброї.

"На даний час можу сказати, що стріляли з короткоствольної вогнепальної зброї. Якої саме — поки не встановлено", — сказав керівник обласного управління СБУ Вадим Онищенко.

Щодо того, чи професійний стрілець вбив Парубія, правоохоронці кажуть, що наразі вивчають це питання.

"Ми досліджуємо, вивчаємо. Спрямували всі сили для того, щоб встановити особу стрільця", — зазначають у Нацполіції та СБУ.

А також додають, що було вісім пострілів.

Раніше у поліції пояснили, як проходить розслідування вбивства Андрія Парубія.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розкрив подробиці вбивства Андрія Парубія.

вбивство стрілянина розслідування Нацполіція Андрій Парубій
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
