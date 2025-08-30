Из какого оружия стреляли в Парубия — ответ Нацполиции

Место убийства Парубия. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В Нацполиции и СБУ ответили, из какого оружия стреляли в Андрея Парубия. Следовательно, по информации правоохранителей, стреляли из короткоствольного огнестрельного оружия.

Об этом представители Нацполиции и СБУ рассказали во время брифинга во Львове.

Убийство Парубия — из какого оружия стреляли

"В настоящее время могу сказать, что стреляли из короткоствольного огнестрельного оружия. Какого именно — пока не установлено", — сказал руководитель областного управления СБУ Вадим Онищенко.

Относительно того, профессиональный ли стрелок убил Парубия правоохранители говорят, что сейчас изучают этот вопрос.

"Мы исследуем, изучаем. Направили все силы для того, чтобы установить личность стрелка", — отмечают в Нацполиции и СБУ.

А также добавляют, что было восемь выстрелов.

Ранее в полиции объяснили, как проходит расследование убийства Андрея Парубия.

Напомним, что Владимир Зеленский раскрыл подробности убийства Андрея Парубия.