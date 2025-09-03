Видео
Убийство Фарион — на суд прибыл отец-военный Зинченко

Убийство Фарион — на суд прибыл отец-военный Зинченко

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 11:40
Суд по делу об убийстве Фарион 3 сентября — к Зинченко прибыл отец-военный
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 3 сентября, проходит судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Известно, что к подсудимому Вячеславу Зинченко прибыл отец-военный.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда.

Судебное заседание по делу об убийстве Фарион

Зинченко рассказал, что его отец является военным, который уже более года служил без отпуска, а сегодня смог прибыть на судебное заседание.

Кроме того, подсудимый надел форму футбольного клуба "Днепр". По его словам, одежду ему передали. Зинченко отметил, что чувствует себя хорошо.

Он также рассказал, что пока отказывается давать показания во время нынешнего заседания суда, а потом — "увидит".

Напомним, 3 сентября во Львове стартовало судебное заседание по делу об убийстве Фарион. В суд прибыли мать и отец обвиняемого.

А во время прошлого судебного заседания София Лицо сообщила, что Зинченко признался в убийстве Фарион.

