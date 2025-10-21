У Львові допитали таємного свідка у справі Фаріон

Софія Особа. Фото: кадр із відео

У Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, під час якого допитали таємного свідка. Донька загиблої Софія Особа заявила, що адвокати підозрюваного В'ячеслава Зінченка намагаються затягнути судовий процес.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака у вівторок, 21 жовтня.

Під час засідання у Львові суд допитав таємного свідка, який, за словами доньки загиблої, підтвердив особу підозрюваного у справі. Софія Особа зазначила, що спостерігала за реакцією В'ячеслава Зінченка під час засідання та вважає, що його сторона намагається затягнути процес. Вона подякувала свідкові за відвагу і чіткість свідчень.

"Емоційно я тільки зауважила, що Зінченко трошки хвилювався в своїй камері... Ще раз дякую таємному свідку, що відгукнувся, що сказав чітко, що він бачив вбивцю Ірини Фаріон. Це підтвердив і прокурор, що це була та сама особа, яка сидить за ґратами, і та сама людина, яку показували, коли затримали", — зазначила Особа.

Наступне судове засідання у справі заплановане на 11 листопада. У ньому планують заслухати додаткових свідків та розглянути нові матеріали справи.

Нагадаємо, що Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон — відповідну ініціативу підтримали лише 199 народних депутатів.

Раніше ми також інформували, що 18 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, під час якого підозрюваному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді арешту.