Головна Львів У Львові розглядають речові докази у справі вбивства Ірини Фаріон

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 12:57
Оновлено: 12:56
Суд у Львові досліджує докази у справі загибелі Ірини Фаріон
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові триває чергове засідання у справі про вбивство колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Сьогодні, 11 листопада, суд розглядає речові докази, які можуть мати вирішальне значення для з’ясування обставин злочину.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

У Львові розглянуть речові докази у справі про вбивство Ірини Фаріон

Під час засідання сторона захисту подала клопотання про проведення додаткових досліджень речових доказів.

Суд Фаріон
Суд у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Зокрема, обвинувачений Зінченко висловив бажання отримати свій мобільний телефон, аби особисто оглянути його та зайти у додатки, які, за його словами, можуть підтвердити його позицію у справі.

Софія Особа
Софія Особа з портретом вбитої матері. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Суддя вислухала аргументи сторін і постановила розкрити докази для дослідження в судовому засіданні. У процесі продовжують вивчати матеріали, вилучені під час слідчих дій, а також оцінювати їхню доказову вагу.

Нагадаємо, у жовтні під час судового засідання таємний свідок розкрив нові деталі у справі про вбивство мовознавиці та нардепки Ірини Фаріон.

Окрім того, Верховна Рада України не ухвалила надання Ірині Фаріон звання Героя України — донька відреагувала.

суд Львів вбивця Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
