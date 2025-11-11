Суд во Львове исследует доказательства по делу гибели Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Вячеслав Зинченко. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Во Львове продолжается очередное заседание по делу об убийстве бывшего народного депутата Ирины Фарион. Сегодня, 11 ноября, суд рассматривает вещественные доказательства, которые могут иметь решающее значение для выяснения обстоятельств преступления.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во время заседания сторона защиты подала ходатайство о проведении дополнительных исследований вещественных доказательств.

Суд во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В частности, обвиняемый Зинченко выразил желание получить свой мобильный телефон, чтобы лично осмотреть его и зайти в приложения, которые, по его словам, могут подтвердить его позицию по делу.

София Лицо с портретом убитой матери. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Судья выслушала аргументы сторон и постановила раскрыть доказательства для исследования в судебном заседании. В процессе продолжают изучать материалы, изъятые во время следственных действий, а также оценивать их доказательный вес.

Напомним, в октябре во время судебного заседания тайный свидетель раскрыл новые детали в деле об убийстве языковеда и нардепа Ирины Фарион.

Кроме того, Верховная Рада Украины не приняла предоставление Ирине Фарион звания Героя Украины — дочь отреагировала.