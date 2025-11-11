Убийство Ирины Фарион - суд рассмотрел новые доказательства по делу Вячеслава Зинченко

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районном суде Львова 11 ноября состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда Ирины Фарион. Во время заседания суд начал исследование вещественных доказательств, в частности гильзы, найденной на месте преступления, а также смывов и запаховых следов.

Об этом из зала суда сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

В деле Зинченко рассмотрели новые доказательства

Обвиняемого доставили в зал суда под охраной Нацгвардии. В заседании приняли участие его адвокаты, прокурор и дочь погибшей София Особа.

Во время рассмотрения сторона защиты инициировала исследование ряда вещественных доказательств, среди которых смывы с рук обвиняемого, поверхностей мебели и мобильный телефон, изъятый во время обыска.

Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Была осмотрена гильза с маркировкой "9х18 Макаров", найденная возле места происшествия на улице Масарика во Львове. Оружие, из которого был произведен выстрел, до сих пор не обнаружено. Кроме того, суд проверил упаковку и маркировку всех доказательств, чтобы убедиться в их целостности и соответствии процессуальным требованиям.

Рассмотрение доказательств по делу Зинченко. Фото: Новини.LIVE

После этого защитники подали ходатайство о допросе владельцев квартир, где Зинченко арендовал жилье во время пребывания во Львове, а также его родителей. Суд частично удовлетворил это ходатайство.

Во второй части заседания состоялся допрос владелицы квартиры на улице Костюшко, где проживал обвиняемый. Она подтвердила факт аренды жилья Зинченко и отметила, что во время его пребывания в квартире никаких подозрительных действий не наблюдала.

Допрос свидетеля по делу об убийстве Фарион. Фото: Новини.LIVE

Также сторона защиты ходатайствовала о вызове дополнительных свидетелей и заявила о возможном давлении на них со стороны заинтересованных лиц. Суд пообещал рассмотреть эти обстоятельства отдельно.

Дочь Ирины Фарион, София Особа, отреагировала на ходатайство со стороны адвокатов Зинченко. Она заявила, что таким образом сторона обвиняемого затягивает судебный процесс.

"Они могут хоть 100 ходатайств подавать, но все равно Зинченко убил Ирину Фарион. Доказывать это уже не нужно. То, что они сейчас затягивают процесс и проверяют каждый пакетик, я считаю, это полный цирк. Относительно их ходатайств и угроз, которые он пишет на русском языке, я хочу напомнить, что сторонникам Ирины Фарион секта Зинченко угрожает всегда. Они являются олицетворением "русского мира" и я прошу СБУ и полицию отреагировать на это", — сказала Лицо.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября в 10:30.

Напомним, что во время октябрьского заседания суда тайный свидетель рассказал новые подробности по делу об убийстве языковеда и народного депутата Ирины Фарион.

Также Верховная Рада Украины отклонила предложение о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины, на что уже отреагировала ее дочь.