Україна
Мать Зинченко объяснила, почему он не мог убить Фарион

Мать Зинченко объяснила, почему он не мог убить Фарион

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 23:20
обновлено: 23:21
Убийство Ирины Фарион - мать Зинченко объяснила, почему он не может быть виноват
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Мать подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко заявила, что ее сын не причастен к преступлению. По словам женщины в этот день он не мог "даже плохо думать".

Об этом мать обвиняемого заявила во время заседания суда 13 ноября, сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Мать Зинченко назвала аргументы относительно его невиновности в преступлении

Мать обвиняемого сказала о том, что в день убийства Ирины Фарион 19 июля, у бабушки Вячеслава был день рождения. По словам женщины, это является весомым аргументом, ведь в такой день ее сын точно не мог пойти на преступление

"У моей мамы день рождения в этот день. Он передавал поздравления бабушке и это еще одно основание, что он не мог в этот день плохого даже подумать, не то, что сделать", — сказала она.

Отметим, что 11 ноября суд рассмотрел новые доказательства по делу об убийстве Фарион.

А во время судебного заседания 13 ноября суд заслушал еще нескольких свидетелей и продлил арест Вячеславу Зинченко.

суд убийство Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
