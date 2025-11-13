Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион продлили меру пресечения

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В деле об убийстве языковеда и нардепа Ирины Фарион суд принял решение продлить меру пресечения подозреваемому. Суд оставил в силе арест Вячеслава Зинченко без альтернативы залога, продлив его еще на 60 суток — до 12 января 2026 года. Между тем мать подозреваемого рассказала новые детали о сыне и объяснила, почему не считает его виновным.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Мать Зинченко описала его как очень сильного, искреннего и честного человека, который с детства отличался спортивными достижениями и неоднократно был капитаном команды. По ее словам, сын получил около 50 медалей за защиту и честь города Днепра, имел многочисленные кубки и даже получал звание "Футбольная гордость Днепра". Она отметила, что он всегда болел за Украину, любил свой город и вырос в атмосфере, где его учили воспитанности, доброте и ответственности. По словам матери, Слава не имел конфликтов ни с соседями, ни с друзьями, ни в спортивной среде.

Рассказывая о полномасштабном вторжении, мать подозреваемого сказала, что в момент начала войны увидела в нем "настоящего патриота". Она отметила, что, несмотря на то, что многим его сверстникам и футболистам удалось уехать за границу, Зинченко остался в Украине, хотя еще не было 16 лет. По ее словам, он хотел помогать стране, думал над участием в боевых действиях и даже проходил обучение в Киеве и на западе Украины.

Мать Вячеслава Зинченко рассказала,

Мать рассказала, что по совету отца Зинченко поехал во Львов, чтобы научиться управлять дронами. По ее словам, он закончил обучение одним из лучших и получил сертификат, который во время обысков видели правоохранители.

На тот момент парень завершил первый курс журналистики и планировал поступать на второй, но колебался между дальнейшим обучением и решением идти на фронт.

Адвокаты Вячеслава Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Зинченко зарабатывал на жизнь криптовалютой

Она также вспомнила, что ее сын в 18 лет готовился к самостоятельной жизни, самостоятельно готовил, убирал, зарабатывал деньги на поездку во Львов криптовалютой и арендовал жилье. По ее словам, они общались почти ежедневно, в том числе 19 июля, когда он рассказывал ей о прогулках по городу и своей жизни во Львове.

Примечательно, что владелица квартиры во Львове, которую арендовал Вячеслав Зинченко, отметила, что он покинул осел раньше указанного срока, ссылаясь на то, что ему "надо быстрее уехать". Дом он оставил в чистом виде, все осталось "как и было".

Мать Зинченко высказалась о заявлении Ирины Фарион

Комментируя фигуру Ирины Фарион, мать рассказала, что впервые услышала ее имя после публичных заявлений языковеда о русскоязычных гражданах. Она отметила, что в прифронтовом Днепре многие люди говорят на русском, и слова Фарион вызвали возмущение у местных жителей, которые живут в условиях войны и постоянной опасности.

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Зинченко угрожали в СИЗО — заявление матери

Женщина также заявила в суде, что сын сообщал ей о давлении в следственном изоляторе. По ее словам, она получила записку, в которой Зинченко написал, что в случае, если с ним что-то произойдет, "он себя не убивал". Она отметила, что в письмах сын рассказывал о давлении, угрозах и том, что в его камеру подсаживали неизвестных людей. Мать подтвердила, что все записки хранит дома.

Сейчас суд продолжает рассмотрение дела, а подозреваемый и в дальнейшем будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, несколько дней назад во Львове в суде рассмотрели вещественные доказательства по делу по убийству Ирины Фарион.

В то же время дочь убитой языковеда заявила, что сторона обвиняемого умышленно затягивает судебный процесс и подает много ходатайств.