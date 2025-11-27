Суд щодо вбивства Ірини Фаріон 26 листопада: Софія Особа висловилась про суд над Зінченком

Софія Особа. Фото: кадр із відео

Донька загиблої Ірини Фаріон, поділилася своїми враженнями від судового процесу над підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За словами Софії Особи, поведінка підсудного вражає холоднокровністю та нахабством. А однією з причин вбивства вона назвала те, що у родині Зінченка спілкувались російською мовою.

Про це вона розповіла після судового засідання у середу, 26 листопада. Питання ставила журналіст Новини.LIVE Марта Байдака.

Софія Особа висловилась про Зінченка

За словами доньки Ірини Фаріон, під час одного із запитань адвокатів, коли вона спробувала з’ясувати, які стосунки має підсудний із людьми та чи є у нього друзі, Зінченка це обурило. Софія вважає, що він самотній і не має людей, які могли б його підтримати.

"Він таким тоном ставить питання навіть до своїх батьків, що здається, ні поваги, ні любові в їхній сім’ї немає", — зазначає Софія Особа.

Вона додала, бо батько підозрюваного виправдовував сина — у родині нібито спілкувались російською мовою і не знали, хто така Ірина Фаріон.

Також Софія звернула увагу на відмінність між символікою, яку носить Зінченко, і його реальними діями. Вона зазначила, що не треба його виправдовувати аргументами про наявність у підсудного книги або футболки з Бандерою.

"Якщо він має футболки з Бандерою, чому його секта спілкується російською і не пропагує жодних націоналістичних ідей? Чому на футболці секти зображений сам Зінченко, а не Бандера?" — запитує Софія.

Донька загиблої підкреслює, що вдома у Зінченка спілкувались російською мовою. Це і є підґрунтям для вбивства Ірини Фаріон.

Нагадаємо, 26 листопада пройшов черговий суд у справі вбивства Фаріон.

Раніше мати підозрюваного наводила аргументи, чому її син не міг скоїти вбивство саме у цей день, який для їх родини начебто є особливим.