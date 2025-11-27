Відео
Головна Львів Донька Ірини Фаріон пояснила, що могло стати причиною вбивства

Донька Ірини Фаріон пояснила, що могло стати причиною вбивства

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 02:05
Оновлено: 02:12
Суд щодо вбивства Ірини Фаріон 26 листопада: Софія Особа висловилась про суд над Зінченком
Софія Особа. Фото: кадр із відео

Донька загиблої Ірини Фаріон, поділилася своїми враженнями від судового процесу над підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За словами Софії Особи, поведінка підсудного вражає холоднокровністю та нахабством. А однією з причин вбивства вона назвала те, що у родині Зінченка спілкувались російською мовою.

Про це вона розповіла після судового засідання у середу, 26 листопада. Питання ставила журналіст Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Софія Особа висловилась про Зінченка

За словами доньки Ірини Фаріон, під час одного із запитань адвокатів, коли вона спробувала з’ясувати, які стосунки має підсудний із людьми та чи є у нього друзі, Зінченка це обурило. Софія вважає, що він самотній і не має людей, які могли б його підтримати.

"Він таким тоном ставить питання навіть до своїх батьків, що здається, ні поваги, ні любові в їхній сім’ї немає", — зазначає Софія Особа.

Вона додала, бо батько підозрюваного виправдовував сина — у родині нібито спілкувались російською мовою і не знали, хто така Ірина Фаріон.

Також Софія звернула увагу на відмінність між символікою, яку носить Зінченко, і його реальними діями. Вона зазначила, що не треба його виправдовувати аргументами про наявність у підсудного книги або футболки з Бандерою.

"Якщо він має футболки з Бандерою, чому його секта спілкується російською і не пропагує жодних націоналістичних ідей? Чому на футболці секти зображений сам Зінченко, а не Бандера?" — запитує Софія.

Донька загиблої підкреслює, що вдома у Зінченка спілкувались російською мовою. Це і є підґрунтям для вбивства Ірини Фаріон.

Нагадаємо, 26 листопада пройшов черговий суд у справі вбивства Фаріон.

Раніше мати підозрюваного наводила аргументи, чому її син не міг скоїти вбивство саме у цей день, який для їх родини начебто є особливим.

суд Львів Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
