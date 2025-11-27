Суд по убийству Ирины Фарион 26 ноября: София Лицо высказалась о суде над Зинченко

Дочь Ирины Фарион объяснила, что могло стать причиной убийства
Дочь погибшей Ирины Фарион, поделилась своими впечатлениями от судебного процесса над подозреваемым Вячеславом Зинченко. По словам Софии Особы, поведение подсудимого поражает хладнокровием и наглостью. А одной из причин убийства она назвала то, что в семье Зинченко общались на русском языке.
Об этом она рассказала после судебного заседания в среду, 26 ноября. Вопрос задавала журналист Новини.LIVE Марта Байдака.
София Особа высказалась о Зинченко
По словам дочери Ирины Фарион, во время одного из вопросов адвокатов, когда она попыталась выяснить, какие отношения имеет подсудимый с людьми и есть ли у него друзья, Зинченко это возмутило. София считает, что он одинок и не имеет людей, которые могли бы его поддержать.
"Он таким тоном задает вопросы даже к своим родителям, что кажется, ни уважения, ни любви в их семье нет", — отмечает София Особа.
Она добавила, что отец подозреваемого оправдывал сына — в семье якобы общались на русском языке и не знали, кто такая Ирина Фарион.
Также София обратила внимание на различие между символикой, которую носит Зинченко, и его реальными действиями. Она отметила, что не надо его оправдывать аргументами о наличии у подсудимого книги или футболки с Бандерой.
"Если он имеет футболки с Бандерой, почему его секта общается на русском и не пропагандирует никаких националистических идей? Почему на футболке секты изображен сам Зинченко, а не Бандера?" — спрашивает София.
Дочь погибшей подчеркивает, что дома у Зинченко общались на русском языке. Это и является основой для убийства Ирины Фарион.
Напомним, 26 ноября прошел очередной суд по делу убийства Фарион.
Ранее мать подозреваемого приводила аргументы, почему ее сын не мог совершить убийство именно в этот день, который для их семьи якобы является особенным.
