Видео

Дочь Ирины Фарион объяснила, что могло стать причиной убийства

Дата публикации 27 ноября 2025 02:05
обновлено: 02:12
Суд по убийству Ирины Фарион 26 ноября: София Лицо высказалась о суде над Зинченко
София Особа. Фото: кадр из видео

Дочь погибшей Ирины Фарион, поделилась своими впечатлениями от судебного процесса над подозреваемым Вячеславом Зинченко. По словам Софии Особы, поведение подсудимого поражает хладнокровием и наглостью. А одной из причин убийства она назвала то, что в семье Зинченко общались на русском языке.

Об этом она рассказала после судебного заседания в среду, 26 ноября. Вопрос задавала журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

София Особа высказалась о Зинченко

По словам дочери Ирины Фарион, во время одного из вопросов адвокатов, когда она попыталась выяснить, какие отношения имеет подсудимый с людьми и есть ли у него друзья, Зинченко это возмутило. София считает, что он одинок и не имеет людей, которые могли бы его поддержать.

"Он таким тоном задает вопросы даже к своим родителям, что кажется, ни уважения, ни любви в их семье нет", — отмечает София Особа.

Она добавила, что отец подозреваемого оправдывал сына — в семье якобы общались на русском языке и не знали, кто такая Ирина Фарион.

Также София обратила внимание на различие между символикой, которую носит Зинченко, и его реальными действиями. Она отметила, что не надо его оправдывать аргументами о наличии у подсудимого книги или футболки с Бандерой.

"Если он имеет футболки с Бандерой, почему его секта общается на русском и не пропагандирует никаких националистических идей? Почему на футболке секты изображен сам Зинченко, а не Бандера?" — спрашивает София.

Дочь погибшей подчеркивает, что дома у Зинченко общались на русском языке. Это и является основой для убийства Ирины Фарион.

Напомним, 26 ноября прошел очередной суд по делу убийства Фарион.

Ранее мать подозреваемого приводила аргументы, почему ее сын не мог совершить убийство именно в этот день, который для их семьи якобы является особенным.

суд Львов Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
