Убийство Ирины Фарион - во Львове продолжается очередное заседание суда над Вячеславом Зинченко

Во Львове продолжается очередное заседание суда по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Свои показания сегодня должен дать отец подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове продолжается суд над Зинченко

Сегодня, 26 ноября, Шевченковский районный суд Львова заслушал показания отца Зинченко, который сейчас несет службу в рядах ВСУ. Свидетель ответил на вопросы прокуроров и адвокатов по видеосвязи.

После допроса сторона защиты подала три ходатайства о проведении дополнительного анализа вещественных доказательств.

Во время слушания в зале присутствовала дочь Ирины Фарион, София Лицо. Поддержать ее пришли друзья и коллеги погибшей.

Также на заседание пришла мать обвиняемого Зинченко вместе с его друзьями и группой поддержки.

Напомним, на предыдущем заседании, которое состоялось 13 ноября во Львове, суд заслушал владелицу квартиры, которую арендовал Зинченко, понятого, а также мать обвиняемого — Елену Зинченко. Кроме того, суд продлил меру пресечения для подсудимого — содержание под стражей без возможности внесения залога до 12 января.

Также мать подозреваемого Зинченко сделала заявление и объяснила, почему ее сын не мог совершить убийство Фарион.