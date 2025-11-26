Видео
Видео

Главная Львов Во Львове началось очередное заседание по делу об убийстве Фарион

Во Львове началось очередное заседание по делу об убийстве Фарион

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 13:40
обновлено: 13:41
Убийство Ирины Фарион - во Львове продолжается очередное заседание суда над Вячеславом Зинченко
Суд над Вячеславом Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается очередное заседание суда по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Свои показания сегодня должен дать отец подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Во Львове продолжается суд над Зинченко

Сегодня, 26 ноября, Шевченковский районный суд Львова заслушал показания отца Зинченко, который сейчас несет службу в рядах ВСУ. Свидетель ответил на вопросы прокуроров и адвокатов по видеосвязи.

После допроса сторона защиты подала три ходатайства о проведении дополнительного анализа вещественных доказательств.

Во время слушания в зале присутствовала дочь Ирины Фарион, София Лицо. Поддержать ее пришли друзья и коллеги погибшей.

Также на заседание пришла мать обвиняемого Зинченко вместе с его друзьями и группой поддержки.

Напомним, на предыдущем заседании, которое состоялось 13 ноября во Львове, суд заслушал владелицу квартиры, которую арендовал Зинченко, понятого, а также мать обвиняемого — Елену Зинченко. Кроме того, суд продлил меру пресечения для подсудимого — содержание под стражей без возможности внесения залога до 12 января.

Также мать подозреваемого Зинченко сделала заявление и объяснила, почему ее сын не мог совершить убийство Фарион.

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
