Україна
У Львові почалося чергове засідання у справі про вбивство Фаріон

У Львові почалося чергове засідання у справі про вбивство Фаріон

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 13:40
Оновлено: 14:17
Вбивство Ірини Фаріон — у Львові триває чергове засідання суду над В'ячеславом Зінченком
Суд над В'ячеславом Зінченком. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває чергове засідання суду у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Свої свідчення сьогодні має дати батько підозрюваного у злочині В'ячеслава Зінченка.

Про це повідомляє з місця подій журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові триває суд над Зінченком

Сьогодні, 26 листопада, Шевченківській районний суд Львова заслухав свідчення батька Зінченка, який наразі несе службу в лавах ЗСУ. Свідок відповів на запитання прокурорів та адвокатів по відеозв'язку.

Після допиту сторона захисту подала три клопотання щодо проведення додаткового аналізу речових доказів.

Під час слухання у залі була присутня дочка Ірини Фаріон, Софія Особа. Підтримати її прийшли друзі та колеги загиблої.

Також на засідання прийшла мати обвинуваченого Зінченка разом із його друзями та групою підтримки.

Нагадаємо, на попередньому засіданні, що відбулося 13 листопада у Львові, суд заслухав власницю квартири, яку орендував Зінченко, понятого, а також матір обвинуваченого — Олену Зінченко. Крім того, суд продовжив запобіжний захід для підсудного — тримання під вартою без можливості внесення застави до 12 січня.

Також мати підозрюваного Зінченка зробила заяву та пояснила, чому її син не міг скоїти вбивство Фаріон.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
