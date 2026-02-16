Суд во Львове перенес слушания по делу Зинченко на 25 февраля

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 16 февраля, судебное слушание по делу в отношении Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, в день заседания так и не началось вовремя. Процесс затянулся из-за ожидания адвокатов подозреваемого.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из суда.

Реклама

Читайте также:

Суд по делу Зинченко снова перенесли

Во время общения в зале суда Зинченко и его адвокат Игорь Сулима обратились с ходатайством перенести слушания, объяснив это отсутствием еще одного защитника — Владимира Вороняка.

Портрет Ирины Фарион. Фото: Новости.LIVE

Защита просила отложить как рассмотрение доказательств, так и допросы экспертов, ссылаясь на болезнь адвоката.

Судья при этом отметил, что эксперт уже подключен по видеосвязи и готов к допросу. Несмотря на это прокуроры согласились на перенос рассмотрения. В итоге слушания назначили на 25 февраля.

Напомним, Игорь Зинченко будет оставаться под стражей до 9 марта.

В прошлый раз, 14 января, заседание по делу также не состоялось и его перенесли из-за отсутствия адвокатов.