Суд у Львові переніс слухання у справі Зінченка на 25 лютого

Засідання у справі про вбивство Фаріон знову відклали — причина
У Львові в понеділок, 16 лютого, судове слухання у справі щодо В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, у день засідання так і не розпочалося вчасно. Процес затягнувся через очікування адвокатів підозрюваного.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з суду.
Суд по справі Зінченка знову перенесли
Під час спілкування в залі суду Зінченко та його адвокат Ігор Сулима звернулися з клопотанням перенести слухання, пояснивши це відсутністю ще одного захисника — Володимира Вороняка.
Захист просив відкласти як розгляд доказів, так і допити експертів, посилаючись на хворобу адвоката.
Суддя при цьому зазначив, що експерт уже під'єднаний по відеозв'язку й готовий до допиту. Попри це прокурори погодилися на перенесення розгляду. У підсумку слухання призначили на 25 лютого.
Нагадаємо, Ігор Зінченко залишатиметься під вартою до 9 березня.
Попереднього разу, 14 січня, засідання по справі також не відбулося і його перенесли через відсутність адвокатів.
