Головна Львів Засідання у справі про вбивство Фаріон знову відклали — причина

Засідання у справі про вбивство Фаріон знову відклали — причина

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 13:35
Суд у Львові переніс слухання у справі Зінченка на 25 лютого
В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в понеділок, 16 лютого, судове слухання у справі щодо В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, у день засідання так і не розпочалося вчасно. Процес затягнувся через очікування адвокатів підозрюваного. 

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з суду.

Читайте також:

Суд по справі Зінченка знову перенесли

Під час спілкування в залі суду Зінченко та його адвокат Ігор Сулима звернулися з клопотанням перенести слухання, пояснивши це відсутністю ще одного захисника — Володимира Вороняка.

null
Портрет Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Захист просив відкласти як розгляд доказів, так і допити експертів, посилаючись на хворобу адвоката.

Суддя при цьому зазначив, що експерт уже під'єднаний по відеозв'язку й готовий до допиту. Попри це прокурори погодилися на перенесення розгляду. У підсумку слухання призначили на 25 лютого.

Нагадаємо, Ігор Зінченко залишатиметься під вартою до 9 березня.

Попереднього разу, 14 січня, засідання по справі також не відбулося і його перенесли через відсутність адвокатів.

суд Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
