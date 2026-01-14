Відео
Головна Львів Суд у справі Зінченка відклали через відсутність адвокатів

Суд у справі Зінченка відклали через відсутність адвокатів

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 11:49
Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон перенесли на 22 січня
Донька Ірини Фаріон Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

У Львові в середу, 14 січня, розпочалося чергове судове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Водночас розгляд фактично не відбувся через відсутність як самого підозрюваного, так і сторони захисту.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака зі зали суду. 

Судове засідання по справі В'ячеслава Зінченка знову перенесли

Зінченка до зали суду цього разу не доставили. Його адвокати також не з'явилися на засідання — суддя зачитав їхню письмову заяву, в якій зазначалося про неможливість участі в процесі через стан здоров'я.

null
В'ячеслав Зінченко був на засіданні суду дистанційно через вебкамеру. Фото: Новини.LIVE

За планом, під час цього засідання суд мав перейти до огляду мобільного телефону підозрюваного за участю експертів, однак через відсутність захисників ці процесуальні дії провести не змогли.

Сам В'ячеслав Зінченко звернувся до суду з клопотанням про перенесення слухання. Суд погодився відкласти розгляд справи. Наступне судове засідання призначене на 22 січня.

Нагадаємо, відомо, що суд ухвалив рішення продовжити арешт В'ячеслава Зінченка до 9 березня.

Раніше Софія Особа висловлювалась на тему того, що могло стати причиною вбивства її матері.

суд Львів Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
