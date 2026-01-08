Суд у Львові продовжив тримання під вартою Зінченка

В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Суд у Львові продовжив запобіжний захід для В'ячеслава Зінченко, якого підозрюють у вбивстві відомої української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Відповідно до ухваленого рішення, він залишатиметься під вартою щонайменше до 9 березня включно.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Що відомо про судове засідання по справі Фаріон та Зінченка

Під час засідання суд не задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу, залишивши чинним утримання підозрюваного в слідчому ізоляторі.

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Судді. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також повідомляється, що донька убитої мовознавиці Софія Особа на судове засідання не з'явилася.

Відомо, що наступні судові слухання у цій справі заплановані на 14 та 15 січня.

Нагадаємо, у листопаді в суді розглядали нові докази у справі. Водночас матір В'ячеслава Зінченка впевнена, що він не причетний до обвинувачень у вбивстві і пояснила свою позицію.