Головна Львів Суд продовжив арешт Зінченка до 9 березня

Суд продовжив арешт Зінченка до 9 березня

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:41
Суд у Львові продовжив тримання під вартою Зінченка
В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Суд у Львові продовжив запобіжний захід для В'ячеслава Зінченко, якого підозрюють у вбивстві відомої української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Відповідно до ухваленого рішення, він залишатиметься під вартою щонайменше до 9 березня включно.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Що відомо про судове засідання по справі Фаріон та Зінченка

Під час засідання суд не задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу, залишивши чинним утримання підозрюваного в слідчому ізоляторі.

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Суд Фаріон
Судді. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також повідомляється, що донька убитої мовознавиці Софія Особа на судове засідання не з'явилася.

Відомо, що наступні судові слухання у цій справі заплановані на 14 та 15 січня. 

Нагадаємо, у листопаді в суді розглядали нові докази у справі. Водночас матір В'ячеслава Зінченка впевнена, що він не причетний до обвинувачень у вбивстві і пояснила свою позицію.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
