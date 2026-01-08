Видео
Главная Львов Суд продлил арест Зинченко до 9 марта

Суд продлил арест Зинченко до 9 марта

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 11:41
Суд во Львове продлил содержание под стражей Зинченко
Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Суд во Львове продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве известного украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Согласно принятому решению, он будет оставаться под стражей как минимум до 9 марта включительно.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Что известно о судебном заседании по делу Фарион и Зинченко

Во время заседания суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения, оставив в силе содержание подозреваемого в следственном изоляторе.

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Суд Фаріон
Судьи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Также сообщается, что дочь убитой языковеда София Особа на судебное заседание не явилась.

Известно, что следующие судебные слушания по этому делу запланированы на 14 и 15 января.

Напомним, в ноябре в суде рассматривали новые доказательства по делу. В то же время мать Вячеслава Зинченко уверена, что он не причастен к обвинениям в убийстве и объяснила свою позицию.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
