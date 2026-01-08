Суд во Львове продлил содержание под стражей Зинченко

Суд продлил арест Зинченко до 9 марта
Суд во Львове продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве известного украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Согласно принятому решению, он будет оставаться под стражей как минимум до 9 марта включительно.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Что известно о судебном заседании по делу Фарион и Зинченко
Во время заседания суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения, оставив в силе содержание подозреваемого в следственном изоляторе.
Также сообщается, что дочь убитой языковеда София Особа на судебное заседание не явилась.
Известно, что следующие судебные слушания по этому делу запланированы на 14 и 15 января.
Напомним, в ноябре в суде рассматривали новые доказательства по делу. В то же время мать Вячеслава Зинченко уверена, что он не причастен к обвинениям в убийстве и объяснила свою позицию.
